Kwiaciarka z Mokotowa handlowała narkotykami! Trzymała je pomiędzy kwiatami

Kwiaciarni przy ul. Wałbrzyskiej okazała się być narkotykową dziuplą. Wywiadowcy mokotowskiej komendy policji od jakiegoś czasu obserwowali podejrzany lokal. - W pewnym momencie zauważyli przez przeszkloną witrynę jak do środka wchodzi młody człowiek. Mężczyzna już przed wejściem nerwowo rozglądał się wokół. Po wejściu do środka chwilę rozmawiał z kwiaciarką odebrał coś małego od niej i schował do kieszeni pośpiesznie wychodząc - bez kwiatów w rękach. Oddalając się chłopak cały czas nerwowo rozglądał się dookoła. Funkcjonariusze natychmiast podjęli wobec niego interwencję. Po chwili rozmowy roztrzęsiony chłopak przyznał sam, że w kieszeni kurtki ma marihuanę, którą przed chwilą zakupił w kwiaciarni – opisuje akcję podkom. Ewa Kołdys z policji.

Kryminalni weszli do środka. 48-latka na widok policji sama wskazała, gdzie ma ukryte narkotyki. Trzymała je na zapleczu kwiaciarni i w domu. - Policjanci łącznie zabezpieczyli i udaremnili tym samym wprowadzenie do obrotu narkotyków o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 100 000 złotych. Na poczet przyszłych kar mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie 82 300 złotych i 669 dolarów USA. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 - przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wobec kwiaciarki na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – informuje podinsp. Kołdys.