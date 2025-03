Warszawa ma nowy pomysł na plac Bankowy. Elegancka zieleń i płyty z granitu

Zaćmienie słońca w Polsce 2025: data, jak oglądać? To będzie niezwykły spektakl na niebie!

Plac Bankowy w Warszawie przechodzi kolejną metamorfozę. Do dzisiaj to miejsce kojarzyło się raczej z betonową pustynią i drewnianą strefą relaksu za blisko 1 mln zł. To ma się jednak zmienić. Już w zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane. Na liście jest między innymi skucie betonowych chodników, posadzenie nowych roślin i 30 młodych drzew.

Platany, dęby, jesiony, czereśnie i klony stworzą naturalną barierę od ulicznego zgiełku. Dodatkowo, miasto postawiło na efektowne kompozycje kwiatowe, które sprawią, że plac w końcu nabierze klasy i elegancji.

− Rozbetonowane zostaną wyłączone z ruchu powierzchnie i wysepki na obrzeżach parkingu oraz wzdłuż drogi dla rowerów. Lokalizacja i kształt tych zieleńców są spójne z koncepcją zmian na placu Bankowym wypracowaną w konsultacjach społecznych. Projekt zieleni powstawał w ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków, który także miał wpływ na dobór gatunków roślin − czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Zmiany obejmą również wschodnią stronę placu. Stare betonowe chodniki ustąpią miejsca granitowym płytom, a pod „Błękitnym Wieżowcem” rozrośnie się nowa rabata z różami. − Zasadzona będzie nowa wyhodowana w Polsce pomarańczowa odmiana o nazwie Prezydent Stefan Starzyński − zapowiada Jakub Dybalski z ZDM.

Pierwsze ekipy remontowe na placu pojawiły się już w ostatnim tygodniu. W kolejnych dniach teren przejmą specjaliści od zieleni, którzy zadbają o nową roślinność i małą architekturę. Pierwsze efekty zobaczymy jeszcze tej wiosny, a reszta nasadzeń − jeżeli nastąpi opóźnienie − zostanie ukończona dopiero jesienią. − Wszystko w trosce o to, aby rośliny jak najlepiej przyjęły się w gruncie − podsumowuje Dybalski.

Nie da się ukryć, że miasto stawia na zieleń − po latach dominacji betonu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, plac Bankowy w końcu może stać się bardziej przyjaznym miejscem dla pieszych. Pytanie tylko, ile jeszcze remontów i rozkopów czeka mieszkańców, zanim doczekają się prawdziwej poprawy?