Warszawa: Mercedes wjechał w przystanek autobusowy! Słup uchronił od większej tragedii?!

Warszawa. Zderzenie trzech aut. Mercedes wjechał w przystanek autobusowy

Do zdarzenia doszło w piątek, 4 lipca 2025 roku, na wysokości ul. Odyńca w Alejach Niepodległości. W zderzeniu brały udział dwa mercedesy i honda. Jeden z mercedesów wjechał w przystanek autobusowy i zatrzymał się na latarni! Cudem nie został ranny nikt z podróżnych oczekujących na przystanek. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby samochód nie uderzył w słup i jechał dalej chodnikiem.

Jak doszło do wypadku? Jeden z mercedesów uderzył w hondę, a siła uderzenia była tak duża, że mercedes odbił się, wpadł na przystanek autobusowy i staranował latarnię oświetleniową. Jak informuje portal Miejski Reporter, trzeci z samochodów biorących udział w zdarzeniu, zatrzymał się około 100 metrów za miejscem pierwotnej kolizji.

Kobieta w szpitalu

Niestety, w wyniku wypadku poszkodowana została kierująca hondą. Trafiła pod opiekę wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy po przebadaniu kobiety podjęli decyzję o niezwłocznym przewiezieniu jej do szpitala. Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.