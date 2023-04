Miasto szuka wolontariuszy. Zaskakujący powód, będą pomagali kaczkom

Warszawa szuka wolontariuszy. Będą zatrzymywali samochody

Przyszła wiosna i jak co roku zaczęła się wielka wędrówka nurogęsi. Te ptaki lęgną się w Agrykoli, Łazienkach Królewskich i Kanale Piaseczyńskim. Gdy młode już się wyklują samica prowadzi je do Wisły. Po drodze jednak muszą przejść przez potężną barierę. - Co roku w kwietniu i maju Zarząd Zieleni monitoruje te okolice, w celu zabezpieczenia trasy przejścia nurogęsich rodzin do Wisły – informują urzędnicy. Dlatego potrzebni są chętni, którzy będą obserwowali szlaki wędrówki ptaków. - Potrzebujemy grupy wolontariuszy, którzy będą mogli wesprzeć nas w tym działaniu. Monitoring jest prowadzony dwa razy dziennie - przed i po południu. Liczymy, że jeden wolontariusz będzie mógł uczestniczyć w co najmniej pięciu takich spacerach

Od kilku lat pracownicy Zarządu Zieleni wraz ze służbami i warszawiakami angażują się w pomaganie ptakom podczas tych wędrówek. W akcji uczestniczy też policja, która zatrzymuje ruch, gdy kacza rodzina zbliża się do Wisłostrady.

Jednocześnie Zarząd Zieleni apeluje do mieszkańców, żeby nie płoszyć nurogęsi. Kierowcy są proszeni o wolniejszą jazdę i ostrożność, a opiekunowie psów o trzymanie swoich pupili na smyczy.

Chętni do pomocy nurogęsim rodzinom w ich wędrówce mogą zgłaszać się pod tym linkiem.