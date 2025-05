Warszawa: Mieszkają drzwi w drzwi, popierają rożnych kandydatów. Jedni za Trzaskowskim, drudzy za Nawrockim. Jak ze sobą żyją?

Warszawa: Mieszkają drzwi w drzwi, popierają rożnych kandydatów. Jedni za Trzaskowskim, drudzy za Nawrockim

Pod jednym dachem w kamienicy przy ul. Chmielnej na Woli mieszkają po sąsiedzku zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Każdy na swoim balkonie wywiesił plakat popieranego kandydata. To dość niecodzienny widok. Reporterzy „Super Expressu” postanowili zapytać mieszkańców, czy spierają się politycznie na korytarzach. Czy namawiają się nawzajem do głosowania? Okazuje się, że polityka nie wywiera tam wpływu na międzysąsiedzkie stosunki. – Z sąsiadami żyjemy w zgodzie i jak najlepszej przyjaźni – odpowiada nam mieszkaniec kamienicy. Czy w niedzielę razem pójdą do lokali wyborczych, postawić krzyżyk przy różnych nazwiskach kandydatów na prezydenta?

Przypominamy, że w czwartek (29 maja) jest ostatni dzień, by złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich i jego delegatury we wszystkich dzielnicach pracują dziś do godz. 18.

Wybory prezydenckie 2025. Kto wygrał I turę? Wyniki

Wyniki late poll pokazały, że do drugiej tury wyborów weszli: Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,1 proc. głosów i Karol Nawrocki, który zdobył 29,1 proc. poparcia. Z sondażu late poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wynika też, że na miejscu trzecim znalazł się Sławomir Mentzen z poparciem wynoszącym 14,8 proc. Kolejne miejsca, wg sondażu Ipsos, czyli late poll zajęli:

Grzegorz Braun - 6,3 proc.,Adrian Zandberg - 5,2 proc.,Szymon Hołownia - 4,9 proc.Magdalena Biejat - 4,1 proc.Joanna Senyszyn - 1,4 proc.,Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.,Marek Jakubiak - 0,8 proc.,Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.,Maciej Maciak - 0,4 proc.,Marek Woch - 0,1 proc.