Warszawa na liście niechlubnych rekordzistów z całego świata. Aktualne dane niepokoją

Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie. Stolica króluje w rankingu

W zestawieniu miast o najwyższym indeksie jakości powietrza prowadzi obecnie Chiang Mai w Tajlandii z wynikiem 184, zaraz za nią plasuje się Wrocław (178) oraz Belgrad (167). Na dalszych pozycjach znajdują się Sarajewo (156), Pekin (154) i Kolkata (153). Warszawa z wynikiem 151 znalazła się na siódmym miejscu, wyprzedzając między innymi Katmandu (146) i Pragę (142). Tak wysokie wskazania świadczą o utrzymującym się problemie smogu w stolicy Polski.

Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda na poszczególnych ulicach w Warszawie. Jak się okazało, dane z okolic al. Niepodległości mogą niepokoić. Przebywanie na zewnątrz przez dłuższy czas może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia!

Wysokie stężenia zanieczyszczeń mogą szczególnie negatywnie wpływać na osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia, dzieci, kobiety w ciąży oraz seniorów.

– Wpływ na jakość powietrza może mieć pogoda, która sprzyja lub nie sprzyja rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Obecnie mamy układ wysokiego ciśnienia, który dociska powietrze do powierzchni ziemi. W efekcie substancje wydobywające się z kominów, emitorów czy różnego rodzaju źródeł zanieczyszczeń – gazy i pyły – nie unoszą się wysoko, lecz pozostają bliżej gruntu – mówi nam Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Eksperci zalecają ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu w godzinach szczytowych stężeń oraz rozważenie stosowania masek antysmogowych z odpowiednimi filtrami. Warto też regularnie monitorować bieżące dane dotyczące jakości powietrza na stronach, które na bieżąco aktualizują pomiary z różnych części miasta.

Jak dodaje nasz ekspert, głównym sprzymierzeńcem w walce ze smogiem jest wiatr, a drugim – opady. – Jednak obecnie mamy stabilną pogodę z małą ilością chmur, co nie sprzyja takim zjawiskom. Zmiana warunków atmosferycznych nastąpi dopiero we wtorek, kiedy pojawią się pierwsze opady, a w środę nadejdzie znaczące ochłodzenie. Wrócimy do zimowej aury, pojawi się również wiatr. Aktualnie przy wysokim ciśnieniu nie ma gradientu ciśnienia, co oznacza brak wiatru i spokojne warunki atmosferyczne – zwłaszcza w stolicy – podsumowuje.

Mimo tego, że w ciągu dnia pogoda jest wiosenna☀️, to nocami wciąż w wielu miejscach towarzyszą nam przymrozki🥶🌡️Minionej nocy najniższą temperaturę zanotowano w Jeleniej Górze: -3,9°C.Temperatura przy gruncie w w większości kraju była ujemna.#IMGW pic.twitter.com/vhJ95k9Tur— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 7, 2025