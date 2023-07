i Autor: Shutterstock/ KRP VI

ZOSTAŁ ARESZTOWANY

Warszawa. Napad ze strzykawką z HIV w dłoni. 32-latek stracił portfel, karty płatnicze i telefon komórkowy

plis 11:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój, do którego doszło w połowie czerwca. 38-latek miał napaść na 32-latka i zastraszyć go strzykawką z wirusem HIV. Zaatakowany stracił portfel i telefon komórkowy. Śledczy, dopiero po miesiącu, doprowadzili zatrzymanego do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.