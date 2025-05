Warszawa: Ostatnie Pokolenie przykleiło się do jezdni na S8. Strażacy musieli skuć asfalt

PONIEŚLI CÓRECZKĘ DO GROBU

Warszawa. Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8

Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, przykleiły się do pasów: lewego i awaryjnego. Na S8 występują gigantyczne utrudnienia.

"Uwaga na utrudnienia w ruchu drogowym w Alei Armii Krajowej w Warszawie! W kierunku Marek pod wiaduktem na ulicy Słowackiego (trasa S8) około godziny 16:10 grupa 13 aktywistów zablokowała skrajny oraz awaryjny pas jedni. Na miejscu cały czas pracują Policjanci oraz służby techniczne. Podejmujemy czynności zmierzające do usunięcia protestujących z drogi i udrożnienia przejazdu. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń policjantów" - ostrzega KSP.

"Ostatnie Pokolenie kolejny raz w tym tygodniu wstrzymało ruch na moście i w części stolicy. Około godziny 16. kilka osób przykleiło się szczególnie mocnym klejem, dlatego blokada może potrwać godziny. Organizatorzy ubolewają nad niedogodnościami mówiąc, że to jedyna możliwa metoda. Ponownie zwracają się do Rafała Trzaskowskiego z postulatami wsparcia taniego transportu regionalnego zamiast rozbudowy autostrad. Trzaskowski nie odpowiada na wezwanie do rozmowy z ruchem i nie wypowiada się w kwestii jego postulatów" - napisali aktywiści.

Aktualizacja: Aby usunąć aktywistów z jezdni, strażacy musieli skuć asfalt na S8. Zobacz zdjęcia.

