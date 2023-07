i Autor: policja Warszawa: Podpalacz grasował na Grochowie! Wyrządził wiele szkód. Wpadł w ręce policji

Uwaga, piroman!

20:24

Na Grochowie grasował piroman! Policjanci dostali zgłoszenie o podpaleniu kilku wiat śmietnikowych, spłonęła też elewacja budynku. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policjanci przez dłuższy czas tropili sprawcę. W końcu udało się go złapać. To 25-letni mężczyzna. Przyznał się do tego potwornego czynu.