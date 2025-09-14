Warszawa: Policjanci na sygnale zderzyli się z przewozem osób. Cztery osoby ranne

Szczegóły wypadku na Lazurowej

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Orlińskiego na warszawskim Bemowie. Około godziny 2:30 w nocy, policyjny radiowóz, pędząc na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W tym samym momencie doszło do zderzenia z toyotą, która wykonywała usługi przewozu osób.

Jak informuje policja, radiowóz jechał na interwencję. Niestety, pośpiech zakończył się tragicznie.

- Policjanci mieli włączone sygnały uprzywilejowania. Do zderzenia z Toyotą doszło na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle. Wszyscy, którzy w jednym i w drugim pojeździe się znajdowali, czyli kierowca Toyoty i pasażer, a także dwóch policjantów, doznali obrażeń – przekazał nam podkom. Jacek Wiśniewski z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że winę za spowodowanie wypadku ponosi policjant kierujący radiowozem.

