Policyjny pościg i drogowa demolka. Sceny jak z filmu akcji w Alei Krakowskiej

Szaleńczy pościg w Alei Krakowskiej. 7 roztrzaskanych samochodów

Sytuacja miała miejsce przed godz. 10. Policjanci próbowali zatrzymać kierowcę bmw. Ten wcisnął gaz do dechy i zaczął uciekać. Pędził nie zważając na inne samochody. W drodze z Raszyna do Warszawy roztrzaskał aż 7 samochodów! - Na miejscu pracowali policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Działali na terenie Raszyna, gdzie obserwowali podejrzanych. Gdy miało dojść do zatrzymania, kierowca bmw zaczął uciekać. Wjechał w samochody stojące na światłach przed wjazdem na S2. Zaczął uciekać pieszo – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. Po chwili pieszego pościgu policjanci zatrzymali podejrzanego. Zanim go obezwładnili, wyjął przedmiot przypominający broń. - Była to atrapa – mówi nadkom. Marczak. Mundurowi zatrzymali też kobietę jadącą na miejscu pasażera. Zatrzymany mężczyzna był już znany policji. W podobny sposób uciekał w 2022 r.