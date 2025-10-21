Północnopraski multirecydywista terroryzował warszawiaków. Wpadł przez salon masażu

Złodziej, który terroryzował Pragę-Północ, wpadł w ręce policji. Multirecydywista odpowie za serię kradzieży i włamań. Został zatrzymany po obrabowaniu salonu masażu. Teraz grozi mu nawet 15 lat za kratami.

Długa lista przestępstw

Szczegółowa analiza spraw z dzielnicy wykazała, że zatrzymany 47-latek ma na sumieniu znacznie więcej. Okazało się, że jest on również odpowiedzialny za włamania do samochodów na terenie Pragi Północ i kradzież zuchwałą plecaka w rejonie ul. Kijowskiej. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów: trzy z nich dotyczyły kradzieży, a dwa kradzieży z włamaniem do pojazdów. Wszystkie te przestępstwa zostały popełnione w warunkach multirecydywy, co oznacza, że mężczyzna działał w powrocie do przestępstwa, co obciąża jego sytuację prawną.

Po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ, 47-latek stanął przed sądem, gdzie zdecydowano o jego tymczasowym aresztowaniu*. Teraz grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

