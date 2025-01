Dramat

Warszawa. Przyczepka odpadła od auta i huknęła w przystanek autobusowy na Wale Miedzeszyńskim. Kobieta poważnie ranna

Dramatyczny wypadek na Wale Miedzeszyńskim. W piątek (3 stycznia) przyczepka ciągnięta przez volkswagena odpadła od samochodu i wjechała prosto w przystanek, taranując go. Uderzyła w kobietę czekającą na autobus. Ofiara z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Policjanci ustalają, jak doszło do wypadku.