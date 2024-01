i Autor: Miejski Reporter(2)

KOSZMARNY WIDOK

Warszawa, Śródmieście. Wypadek z udziałem pasażera autobusu. Rozbił szybę głową, zalał się krwią

We wtorek (23 stycznia) w środku nowy na Dworcu Centralnym w Warszawie doszło do koszmarnego wypadku z udziałem pasażera. Z informacji, do których dotarł „Miejski Reporter” wynika, że pijany mężczyzna próbował usiąść z zakupami na siedzeniu. Stracił równowagę, uderzył głową w szybę i padł na ziemię. Z pomocą ruszyli policjanci i zespół ratownictwa medycznego.