Rewolucja w Warszawie. Kładka zniknie po 25 latach. Wiemy, co tu powstanie

Pierwsza dama w akcji. Żona Karola Nawrockiego zaskakuje. Co kupiła i dlaczego towarzyszył jej ochroniarz?

Staruszka wjechała samochodem do stawu! Dramatyczna akcja strażaków pod Garwolinem

Historia pisze się na naszych oczach. WE wtorek 10 (czerwca) oczy całego kraju, ale przede wszystkim również świata, skierowane będą w stronę nieba. Tego dnia w przestrzeń kosmiczną wystartuje misja IGNIS, w której bierze udział Sławosz Uznański-Wiśniewski. Będzie to drugi Polak w historii, zaraz po Mirosławie Hermaszewskim. Start zaplanowano z legendarnego Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego we Florydzie.

5 sierpnia 2024 roku ESA oficjalnie ogłosiła, że Uznański weźmie udział w misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako specjalista misji. Polak znajdzie się na pokładzie rakiety Falcon 9. W składzie załogi są również: Peggy Whitson z USA - dowódczyni misji, Shubhanshu Shukla z Indii - pilot misji, Tibor Kapu z Węgier - specjalista misji.

Start zaplanowano na godzinę 8:22 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 14:22 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Dzięki czego każdy zainteresowany będzie mógł być świadkiem tej wzniosłej chwili.

To jednak nie wszystko. Bo jak udało nam się ustalić i co potwierdził nam Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, Warszawa planuje symbolicznie uczcić lot Polaka w kosmos.

Jak słyszymy, na przeprawie przez Wisłę (most Śląsko-Dąbrowski), pojawi się niebieska iluminacja. Jej kolor ma nawiązywać do nieba.

Kim jest Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w naszym kraju. Polski naukowiec urodził się 12 kwietnia 1984 roku. Co ciekawe - był to dzień 23. rocznicy pierwszego lotu w kosmosu Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - mówił dziennikarzom Uznański-Wiśniewski.

Nie było wyjścia - polski inżynier musiał zostać astronautą. Marzenie spełnił dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Sławosz Uznański-Wiśniewski to absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku w Marsylii. Studia zakończył z wyróżnieniem.

2 stycznia 2025 roku w łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Sławosz Uznański poślubił posłankę Aleksandrę Wiśniewską (KO). Jego rodzice są historykami sztuki.