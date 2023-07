Tajemniczy tunel pod pałacem. Archeolodzy mówią o wielkiej zagadce

Pałac Saski. Archeolodzy odkryli tajemniczy tunel

Trwają prace na terenie zburzonego przez Niemców Pałacu Saskiego. Archeolodzy odsłonili piwnice i fundamenty dawnego zabytku i od miesięcy prowadzą prace, które dokumentują przeszłość tego miejsca. Teraz trwają prace w miejscu dawnego pałacu Bruhla. Ten barokowy zabytek przylegał do pałacu Saskiego. Niestety po upadku powstania podzielił ten sam los. Naziści wysadzili go w powietrze.

Pod ziemią znajduje się wiele pamiątek z dawnych czasów, m.in. fragmenty elewacji dawnej zabudowy. Ostatnio jednak archeolodzy natrafili na coś, czego nikt się nie spodziewał. Nieco dalej, wzdłuż ul. Wierzbowej odkryli zagadkowy tunel. - Jest tu też tunel, który biegnie w kierunku ulicy Wierzbowej. Znajduje się na około czterech metrach głębokości. Nie ma go na żadnej ewidencji ani planach, które posiadamy – mówi w rozmowie z TVN Warszawa Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski. Do czego służył tajemniczy obiekt? Tego na razie nie wiemy. - Tunel będzie dla nas zagadką - mówi Kuliński. Dużo pracy mają też saperzy. Teren usiany jest wojennymi pamiątkami. Na szczęście do tej pory wykopywana jest głównie amunicja, która nie stanowi zagrożenia dla mieszkańcow.

Pierwsze pomieszczenia piwnic dawnego Pałacu Brühla wyłaniają się na światło dzienne dzięki pracy archeologów z @PMA_Warszawa i Stowarzyszenia Starożytnicy. Na zdjęciu idealnie widać proces prac - ciężki sprzęt pozwala rozpocząć działania ale później to już żmudna praca ręczna pic.twitter.com/ALrC3ctuwS— Sławomir Kuliński (@Slawek_kulinski) July 6, 2023