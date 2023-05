Dramat!

Warszawa: Tragiczny pożar w bloku. Gdy weszli do środka było już za późno. Staruszka nie miała szans

mk 20:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragiczny pożar w bloku przy ul. Grzybowskiej. Strażacy dostali wezwanie ok. godz. 18 do jednego z mieszkań na 9 piętrze. Gdy udało się ugasić płomienie ich oczom ukazał się makabryczny widok. W spalonym mieszkaniu odnaleźli zwęglone zwłoki starszej kobiety. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy „Super Expressu” tragicznie zmarła, to 91-letnia lokatorka.