Ukradli wielkie pieniądze i zwiali fiatem. Sensacyjny pościg za sprawcami, trwa obława

Warszawa. Pościg za sprawcami kradzieży. Trwa obława

Policja potwierdza te sensacyjne doniesienia. - O godzinie 18.32 wpłynęło zgłoszenie o kradzieży. Podejrzani poruszali się osobowym fiatem, którego porzucili w Alei Katowickiej na trasie S8. Trwają czynności w celu ustalenia sprawców – powiedział Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.

Zgodnie z ustaleniami reportera „Super Expressu” wszystko zaczęło się na myjni samochodowej. - Mężczyzna mył samochód. Do jego auta zakradło się 3 sprawców. Weszli do samochodu niepostrzeżenie i skradli saszetkę z gotówką w kwocie ok. 130 tys. zł. Przechodnie zaalarmowali pokrzywdzonego, że jacyś ludzie grzebali mu w samochodzie – relacjonuje nasz reporter. Wtedy okradziony mężczyzna ruszył za odjeżdżającymi przestępcami w pościg. Ci widząc, że są ścigani porzucili fiata bezpośrednio na trasie S8 na wysokości Ptak Expo i zwiali w las! - Okradziony próbował ich gonić pieszo, ale mu uciekli. Trwa policyjna obława – mówi nasz reporter.