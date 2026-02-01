Warszawa: Tramwaje skierowane na objazdy! "Zdarzenie z udziałem BMW"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-01 18:02

Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie Szpitala Wolskiego, tramwaje linii 10 i 11 napotkały na poważne utrudnienia. Kursy są opóźnione, a pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w trasach. Co dokładnie się wydarzyło i jak teraz kursują tramwaje? Sprawdź najnowsze informacje.

Policja-Fragment radiowozu i sygnały świetlne

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Fragment radiowozu i sygnały świetlne
Super Express Google News
  • Warszawie tramwaje linii 10 i 11 mają opóźnienia z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie Szpitala Wolskiego.
  • Linie 10 i 11 kursują objazdem przez ul. Skierniewicką i Kasprzaka.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym

Mieszkańcy Warszawy, korzystający z tramwajów linii 10 i 11, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu zdarzenia drogowego w okolicach Szpitala Wolskiego, tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe.

"Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie zespołu przystankowego Szpital Wolski występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10 i 11. Możliwe opóźnienia kursów” – czytamy w komunikacie ZTM.

Tramwaje linii 10 i 11 kursują objazdem:

  • linia 10 (kierunek Wyścigi): Wolska -> Skierniewicka -> Kasprzaka -> …
  • linia 11 (kierunek Sielce): Wolska -> Skierniewicka -> Kasprzaka -> …

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego marki BMW – powiedział aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności kolizji. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło, czy są ranni, ani jak długo potrwają utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10 i 11. Pasażerom zaleca się śledzenie komunikatów ZTM i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka

Polecany artykuł:

Po śmierci 6-letniego Tomka skrzyżowanie przy pl. Szembeka przejdzie rewolucję.…
Śmigłowiec ratunkowy na placu Szembeka! Zderzenie samochodów, jeden z nich uderzył w kobietę i dziecko
46 zdjęć
Sonda
Czy wiesz jak zachować się, gdy jesteś świadkiem wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki