Warszawa: Tramwaje skierowane na objazdy! "Zdarzenie z udziałem BMW"

Warszawie tramwaje linii 10 i 11 mają opóźnienia z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie Szpitala Wolskiego.

Linie 10 i 11 kursują objazdem przez ul. Skierniewicką i Kasprzaka.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym

Mieszkańcy Warszawy, korzystający z tramwajów linii 10 i 11, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu zdarzenia drogowego w okolicach Szpitala Wolskiego, tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe.

"Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie zespołu przystankowego Szpital Wolski występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10 i 11. Możliwe opóźnienia kursów” – czytamy w komunikacie ZTM.

Tramwaje linii 10 i 11 kursują objazdem:

linia 10 (kierunek Wyścigi): Wolska -> Skierniewicka -> Kasprzaka -> …

linia 11 (kierunek Sielce): Wolska -> Skierniewicka -> Kasprzaka -> …

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego marki BMW – powiedział aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności kolizji. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło, czy są ranni, ani jak długo potrwają utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10 i 11. Pasażerom zaleca się śledzenie komunikatów ZTM i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

