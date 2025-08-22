Smutną wiadomość o śmierci Mai przekazała w mediach społecznościowych sama Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. − Z ogromnym żalem żegnamy Maję, naszą dzielną wolontariuszkę, która odeszła w tragicznym wypadku − napisano w poście w mediach społecznościowych, który w krótkim czasie zalała fala kondolencji i wyrazów współczucia.

Do wpisu dołączono zdjęcie Mai z 32. Finału WOŚP, które odbyło się w styczniu 2024 roku. Na fotografii widać uśmiechniętą dziewczynkę z puszką WOŚP, pełną zapału i gotowości do pomagania innym.

„Zawsze będziemy pamiętać jej uśmiech”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pożegnała Maję, podkreślając jej zaangażowanie i pozytywną energię. − Pamiętamy ją ze zdjęć, z uśmiechu, z zaangażowania, które podzielali także jej bliscy − czytamy we wzruszającym pożegnaniu. WOŚP złożyła również kondolencje rodzinie i przyjaciołom Mai, podkreślając, jak wyjątkową osobą była.

Wiadomość o śmierci Mai głęboko poruszyła internautów, którzy w komentarzach pod postem WOŚP wyrażają swój smutek i żal.

„Wspaniali ludzie i Maja, i Przemek. Pozostała pustka i żal” − napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. Inni dodawali: „Światełko do nieba dla Mai!”, „Przykro mi, wyrazy współczucia dla rodziny Mai”, „Czemu dobrzy ludzie tak szybko odchodzą. Wyrazy współczucia dla rodziny”, „Strasznie przykra wiadomość. Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i wszystkich bliskich Mai”, „Cudowny anioł, wyrazy współczucia dla całej rodziny”.

Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie również pożegnała swoją uczennicę. Maja była lubianą i cenioną koleżanką, a jej śmierć to ogromny cios dla całej społeczności szkolnej.

Okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginęła Maja, nie zostały ujawnione.

Miłorząb japoński rośnie w Bydgoszczy z okazji WOŚP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.