Weekend pod znakiem załamania pogody. Burze, grad, a to dopiero początek!

No i gdzie to „przepraszam”, panie ministrze, panie premierze? Kraj o Warszawie. Felieton

Pogoda w Warszawie. Co nas czeka w najbliższy weekend?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, i dotyczą one dziesięciu województw. Burze prognozowane są w województwach: lubuskim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim. Częściowo również w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim.

Wraz z pierwszymi chmurami burzowymi do stolicy zawitają opady deszczu – około 15 mm, drobny grad oraz porywy wiatru dochodzące do nawet 70 km/h!

Słupki rtęci w stolicy pokażą nawet 12-14 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Łowcy Burz również ostrzegają! Czy pojawią się burze?

– W sobotę nasze województwo znajdzie się pod wpływem chwiejnego powietrza polarnomorskiego o podwyższonej wartości energii CAPE, która osiągnie do 200J/kg. W połączeniu z dużymi zasobami wilgoci, da to warunki do rozwoju licznych komórek konwekcyjnych. Możliwe będą opady do 10mm w ciągu godziny, drobny grad do 1cm oraz krupa śnieżna, w czasie przechodzenia komórki może też pojawić się niewielka aktywność elektryczna i porywy wiatru do 70km/h – czytamy na stronie Łowcy Burz województwa mazowieckiego.

⚡️W zaznaczonym rejonie pojawiły się pierwsze burze.W najbliższych godzinach będą się nadal rozwijały.Podczas burz prognozuje się porywy wiatru do około 70 km/h, opady do około 15 mm, oraz drobny grad.#IMGW #meteoimgw #burza pic.twitter.com/xiRHPnVcdh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 25, 2023

Lokalne burze mogą dziś po południu i wieczorem występować w większości kraju.Ostatnie wyładowania (mapa z godz. 13:20) pojawiły się w woj. mazowieckim, śląskim i podlaskim.Zapraszamy do śledzenia sytuacji na stronie: https://t.co/tBq6AJFvlF#IMGW pic.twitter.com/A934MqAqtM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 25, 2023