Warszawa. Kierowca dostał kamieniem wielkości pięści w głowę! Dramat na drodze

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek (4 lipca) na ul. Zabranieckiej. Ok. godz. 19:30 policjanci dostali zgłoszenie, że na wysokości numeru 14 kierowca skody dostał kamieniem w głowę. - Został uderzony kamieniem, który wpadł przez boczną szybę auta. W wyniku tego uderzenia kierowca został ranny i przetransportowany do szpitala - przekazał w rozmowie z TVN Warszawa sierżant Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał policjanci biorą pod uwagę wszystkie możliwości. Włącznie z tym, że do kierowcy ktoś rzucił kamieniem.

Jak ustalił obecny na miejscu reporter „Super Expressu” mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. - Kamień prawdopodobnie wystrzelił spod koła jadącej obok ciężarówki i trafił mężczyznę w głowę. Po uderzeniu kierowca natychmiast stracił przytomność – powiedział.