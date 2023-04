Warszawa. Zasadzka w centrum. Trzech zatrzymanych

O udanej akcji śródmiejskich i stołecznych policjantów dowiedzieliśmy się w czwartek, 20 kwietnia. Mundurowi namierzyli trzech mężczyzn poszukiwanych listami gończymi przez Sądy w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim oraz Prokuraturę w Lesku. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że przestępcy chcą się spotkać w stołecznej kawiarni we wtorek, 18 kwietnia. - Biorąc pod uwagę osoby z jakimi będą mieli do czynienia policjanci, wszystko musiało być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Policjanci zorganizowali zasadzkę w pobliżu jednej z kawiarni w centrum Warszawy i cierpliwie czekali aż pojawią się tam „figuranci” – mówi podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. Jak dodał poszukiwani przyjechali razem z Łodzi. Poruszali się jednym autem.

Policjanci zaczęli ich obserwować. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ścigani zorientowali się, że są obserwowani. Zaczęli uciekać! - Poszukiwani na widok policjantów rzucili się do ucieczki, jednak już po chwili wszyscy zostali dogonieni i obezwładnieni. Dwaj 30-latkowie i ich 22-letni kompan byli kompletnie zaskoczeni tym co się stało – kontynuuje podinsp. Szumiata. Teraz zatrzymani trafili do zakładów karnych.