Warszawianka Roku 2025. Kim jest Agnieszka Sikora? "Wytrwała, konsekwentna i z ogromnym sercem"

Warszawianka Roku 2025. Agnieszka Sikora

Tytuł zdobyła głosami internautów. Statuetkę odebrała na uroczystej gali w Nowym Teatrze. Agnieszka Sikora jest postacią wybitną i wzorem do naśladowania. Od 14 lat wspiera młode osoby w kryzysie bezdomności, pozbawione rodzinnego wsparcia, oferuje im pomoc psychologiczną, bezpieczne schronienie i pokazuje im jak zacząć żyć na własny rachunek. To twórczyni pierwszego w Polsce Domu Dla Młodzieży, zapewniającego młodym schronienie i wsparcie w samodzielnym wystartowaniu w dorosłość.

9 finalistek, prezydent dumny z każdej

Plebiscyt Warszawianka Roku, reaktywowany w 2018 r., docenia kobiety, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają stolicę na lepsze. W tym roku było 9 finalistek. Do tytułu Warszawianki Roku 2025 nominowane były także: Magdalena Bigaj, Paulina Braun, Aleksandra Laudańska, Katarzyna Nicewicz, Anna Raciborska, Małgorzata Sokołowska, Kira Sukhoboichenko i Karolina Skowron-Baka. W latach poprzednich laureatkami zostały: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska, Małgorzata Szumowska, Katarzyna Kasia oraz Sylwia Gregorczyk-Abram i Dominika Lasota.

- Przy każdej możliwej okazji podkreślam, jak jestem dumny z warszawianek i z tego, jakie miasto tworzą. To dzięki Wam nasza stolica jest pełna ciepła, empatii i otwarta na drugiego człowieka, a w momentach kryzysowych można na Was liczyć. Pamiętajcie, że zawsze macie we mnie swojego sojusznika – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Wytrwała, konsekwentna, empatyczna i z ogromnym sercem

- Pięknie dziękuję wszystkim, którzy oddali głosy „na Sikorę”. Ale to nie o mnie tu chodzi, a o ważną sprawę, która nawet mnie samą czasem pokonuje. O sprawę bezdomności ludzi, którzy mają 18, 19 czy 20 lat – mówiła Agnieszka Sikora.

Prezydent Warszawy mówi o niej: „wytrwała, konsekwentna, empatyczna i z ogromnym sercem”. Warszawiance Roku 2025 towarzyszyła grupa jej podopiecznych.

