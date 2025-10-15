Warszawski teatr oferuje rozrywkę dla całej rodziny i nowe godziny spektakli

W odpowiedzi na zapytania widzów dotyczące popołudniowych godzin wystawianych sztuk, Teatr Capitol wprowadził kolejny termin. Teraz spektakle, zarówno te znane, jak i premierowe będzie można obejrzeć w niedzielę - także o godzinie 14.30.

Dodatkowa godzina spektakli

– Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy od naszych Widzów liczne sygnały, że wcześniejsze niedzielne spektakle byłyby dla nich dużym udogodnieniem. Wychodzimy więc naprzeciw tym oczekiwaniom! Cieszymy się, że możemy otworzyć teatr na jeszcze szerszą publiczność – w dogodnej porze – tłumaczy dyrektor Teatru Capitol, Anna Gornostaj. Takie rozwiązanie pozwoli zaplanować dzień i uwzględnić w nim kulturalną rozrywkę, zwłaszcza rodzinom z dziećmi, seniorom i przyjezdnym.

Propozycje na jesień 2025

Teatr Capitol stawia na artystyczną jakość i bogaty wybór. Wśród propozycji na jesienne słoty znalazły się zarówno premiery, jak i ulubione spektakle z ubiegłych sezonów, w tym:

„Pół żartem…” – światowa prapremiera komedii obyczajowej, ceniona za błyskotliwe i dowcipne dialogi,

„Genialny pomysł” – zabawna farsa, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje -premiera w listopadzie,

„Seks, siano i sekrety…” – zmysłowe, interaktywne widowisko, dedykowane osobom dorosłym,

spektakle dla całych rodzin, które uczą i bawią.

Cały repertuar na jesień 2025 oraz bilety są dostępne bezpośrednio w kasie Teatru Capitol przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie, jak również na stronie https://teatrcapitol.pl.

Nietuzinkowe wieczory przy Foksal 11

Teatr Capitol to nie tylko scena przy Marszałkowskiej, ale także wyjątkowe wieczory w eleganckich przestrzeniach przy Foksal 11. To właśnie w tym miejscu odbywa się cykl Show & Dining, czyli połączenie pysznej kolacji z muzyczno-teatralnym show! Przyjdź i zobacz na własne oczy m.in. „Burleska – Złote Hollywood”, „Burleska – Szampan i Pióra”, spektakl „Rzem czy osobno?”, „Wesele”. Weź udział w hiszpańskim wieczorze „Cafe Cantantes” lub wsłuchaj się w muzyczną opowieść o zespole ABBA – Disco Show. Show & Dining to możliwość degustacji dań znakomitych kucharzy w połączeniu z prawdziwą ucztą artystyczną!

Dla małych i dużych

Capitol niezmiennie stawia na dostępność i komfort widzów, dlatego oferuje zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc online oraz vouchery otwarte, które można kupić online, a następnie szybko wymienić na bilety. Jest też specjalna oferta dla szkół m.in. program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” czy „Kulturalny przedszkolak”. Wśród spektakli dla dzieci jest aż 12 pozycji, np. „Akademia Pana Kleksa”, „Królowa Śniegu” czy „Pinokio”. Sprawdź repertuar dla najmłodszych na stronie https://teatrcapitol.pl/spektakle/dla-dzieci/ i razem ze swoją pociechą zanurz się w bajkowy, pełen przygód i emocji świat!