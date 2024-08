Ważna zmiana dla sołtysów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Zmiana w świadczeniach dla sołtysów. Prezydent Duda podpisał ustawę

Pod koniec lipca Senat przyjął ustawę, zmieniającą świadczenia dla sołtysów, bez poprawek i w takiej formie trafiła do prezydenta. Kancelaria poinformowała w piątek (9 sierpnia), że Andrzej Duda podpisał ustawę, a nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Nowe przepisy skracają liczbę lat pełnienia funkcji sołtysa, które uprawniają do uzyskania świadczenia pieniężnego – z ośmiu do siedmiu, niezależnie od liczby kadencji. Nowela zakłada, że świadczenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji sołtysa ma nie powodować obniżenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Co więcej, zmniejszono wymaganą liczbę świadków pełnienia funkcji sołtysa z pięciu do trzech. Zmiana ułatwi przeprowadzenie postępowania dowodowego, jeżeli "wnioskodawca nie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa".Nowelizacja przewiduje, że nie trzeba będzie ponownie składać wniosku o świadczenie, jeżeli sołtys już je złożył, ale nie zostało jeszcze rozpatrzone. Wcześniejsze wnioski będą rozpatrywane już na podstawie nowych przepisów.

Regulacja jest efektem petycji skierowanej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zwrócono w niej uwagę na potrzebę modyfikacji przepisów ustawy, gdyż jej literalne stosowanie powodowało, że świadczenia nie dostawała znaczna grupa sołtysów - zwłaszcza ci, którzy pełnili funkcję przez dwie kadencje, ale nie przez pełne osiem lat.

Dotychczas świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwało osobom, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez osiem lat oraz osiągnęły wiek emerytalny: kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości.

Ponadto do okresu pełnienia funkcji sołtysa, który warunkuje przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego, wliczało się okres jej pełnienia na podstawie wcześniejszych przepisów, jeżeli osoba taka pełniła potem tę funkcję na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r.

