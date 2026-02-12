Wdowa błaga o pomoc po wypadku na DK50. "Zginął mój mąż, ojciec Jasia i Antosia"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-12 6:35

Nowe doniesienia na temat tragicznego wypadku na DK50! 10 lutego w Słomczynie (pow. grójecki, województwo mazowieckie) czołowo zderzyły się dwa auta osobowe - Dacia i Porsche. Kierowca drugiego z aut został ranny, w drugim pojeździe zginęły na miejscu dwie osoby. Okazało się, że 32-letni kierowca oraz 59-letnia pasażerka to syn i matka. Żona mężczyzny zamieściła w mediach społecznościowych ważny apel!

Horror na krajowej 50. Dwie osoby nie żyją

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu/ Materiały prasowe

Żona ofiary zderzenia Dacii z Porsche w Słomczynie prosi o pomoc na Facebooku. Szuka świadków wypadku

Nowe doniesienia na temat tragedii drogowej na Mazowszu! Jak informowaliśmy wcześniej, 10 lutego na DK50 w Słomczynie w powiecie grójeckim doszło do poważnego wypadkuNa odcinku trasy między Grójcem a Górą Kalwarią czołowego zderzyły się na łuku drogi dwa samochody osobowe, Dacia i Porsche. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 16:32. Dacią podróżowały dwie osoby: 32-letni kierowca oraz 59-letnia pasażerka. Oboje zginęli na miejscu. Kierowca Porsche został ranny i przetransportowano go do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej. Czynności prowadziła policja pod nadzorem prokuratora, w wyniku wypadku droga krajowa nr 50 w rejonie Słomczyna została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

"Zginął mój mąż, a zarazem ukochany tatuś Jasia i Antosia z teściową. Jeśli ktoś ma istotne informacje proszę pisać"

Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia. A to z racji tego, że obie osoby z Dacii nie żyją, będzie bardzo trudne. Bliscy ofiar przeżywają prawdziwy dramat, a wdowa po jednej z nich poprosiła o pomoc w mediach społecznościowych. Pani Agnieszka straciła męża i teściową, dwoje dzieci - ojca. Słowa wdowy po 32-latku, który zginął w wypadku wraz ze swoją matką, ściskają za serce: "Proszę o pilny kontakt świadków zdarzenia na DK50 obwodnicy Słomczyna w dniu 10.02.2026 w okolicy godziny 16:30.Zginał mój mąż, a zarazem ukochany tatuś Jasia i Antosia z teściową💔 Proszę nie wysyłać mi zaproszeń, jeśli ktoś ma istotne informację proszę pisać na priv” - napisała kobieta na Facebooku. A więc jeśli widziałeś ten wypadek, masz jakiekolwiek informacje na jego temat czy nagranie z kamerki samochodowej, koniecznie pomóż w ustaleniu przebiegu tragedii!

Sonda
Czujesz się bezpieczny na polskich drogach?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wyjątkowo pytania wymyśliła AI! Pokonasz ją?
Pytanie 1 z 10
Który z tych filozofów jest uważany za ojca egzystencjalizmu?
Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK
WYPADEK
GRÓJEC