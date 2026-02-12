Wdowa błaga o pomoc po wypadku na DK50. "Zginął mój mąż, ojciec Jasia i Antosia"

Żona ofiary zderzenia Dacii z Porsche w Słomczynie prosi o pomoc na Facebooku. Szuka świadków wypadku

Nowe doniesienia na temat tragedii drogowej na Mazowszu! Jak informowaliśmy wcześniej, 10 lutego na DK50 w Słomczynie w powiecie grójeckim doszło do poważnego wypadku. Na odcinku trasy między Grójcem a Górą Kalwarią czołowego zderzyły się na łuku drogi dwa samochody osobowe, Dacia i Porsche. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 16:32. Dacią podróżowały dwie osoby: 32-letni kierowca oraz 59-letnia pasażerka. Oboje zginęli na miejscu. Kierowca Porsche został ranny i przetransportowano go do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej. Czynności prowadziła policja pod nadzorem prokuratora, w wyniku wypadku droga krajowa nr 50 w rejonie Słomczyna została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

"Zginął mój mąż, a zarazem ukochany tatuś Jasia i Antosia z teściową. Jeśli ktoś ma istotne informacje proszę pisać"

Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia. A to z racji tego, że obie osoby z Dacii nie żyją, będzie bardzo trudne. Bliscy ofiar przeżywają prawdziwy dramat, a wdowa po jednej z nich poprosiła o pomoc w mediach społecznościowych. Pani Agnieszka straciła męża i teściową, dwoje dzieci - ojca. Słowa wdowy po 32-latku, który zginął w wypadku wraz ze swoją matką, ściskają za serce: "Proszę o pilny kontakt świadków zdarzenia na DK50 obwodnicy Słomczyna w dniu 10.02.2026 w okolicy godziny 16:30.Zginał mój mąż, a zarazem ukochany tatuś Jasia i Antosia z teściową💔 Proszę nie wysyłać mi zaproszeń, jeśli ktoś ma istotne informację proszę pisać na priv” - napisała kobieta na Facebooku. A więc jeśli widziałeś ten wypadek, masz jakiekolwiek informacje na jego temat czy nagranie z kamerki samochodowej, koniecznie pomóż w ustaleniu przebiegu tragedii!

Sonda Czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wyjątkowo pytania wymyśliła AI! Pokonasz ją? Pytanie 1 z 10 Który z tych filozofów jest uważany za ojca egzystencjalizmu? Immanuel Kant Søren Kierkegaard Friedrich Nietzsche Następne pytanie