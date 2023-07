Weekend pełen niesamowitych przygód i olśniewających złudzeń. Julinek Park przenosi do krainy magii i supermocy

Co będzie się działo w Julinku w dniach 22-23 lipca? W siedzibie Superbohaterów, okres pomiędzy misjami upływa spokojnie. Ten czas jest wypełniony nauczaniem, praktycznym treningiem, a czasami nawet… ratowaniem kota z drzewa! Ale uwaga – na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie. Czarnoksiężnik, grożący manipulacją świadomością widzów, zamierza ich użyć do swoich mrocznych zamiarów. To wyzwanie, na które nasi Superbohaterowie tylko czekali! Czy ich drużyna zdoła przeciwstawić się hipnotycznemu urokowi magii? Tego dowiecie się ze spektaklu „Czarno to widzę”, wypełnionego spektakularnymi pokazami akrobatyki, manipulacji przedmiotami i iluzji optycznych w wykonaniu Marysi i Juliana i Karoliny Midury.

A to nie wszystko! Cyrkowe zdolności na najwyższym poziomie zaprezentuje także Shao, który oczaruje widzów z pomocą hipnotyzujących rekwizytów: buugengów, koła w kole i autorskich „shaoticków”. Tego nie można przegapić!

Widowiskowe pokazy cyrkowe to tylko przedsmak atrakcji, które czekają na odwiedzających – i to nie tylko podczas najbliższego weekendu, ale przez całe wakacje! Od poniedziałku do niedzieli, Julinek Park jest otwarty dla wszystkich, którzy pragną spędzić letnie dni w klimacie radości, uśmiechu i nieskończenie wielu przygód.

Przyłączcie się do nas i poczujcie urok wakacyjnej zabawy w jednym z najbardziej magicznych miejsc na mapie Polski!

HARMONOGRAM 22-23 LIPCA

12:30 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Warsztaty sportowe – MAŁA SCENA

14:00 – Spektakl „Czarno to widzę” – Marysia i Julian, Shao, Karolina Midura – DUŻA ARENA

15:00 – Warsztaty kreatywne – MAŁA SCENA

15:30 – Piana party – PARK WODNY

16:00 – Spektakl „Czarno to widzę” – Marysia i Julian, Shao, Karolina Midura – DUŻA ARENA

17:00 – Pokaz iluzji – Shao – MAŁA SCENA

Julinek Park przygotował dla swoich gości mnóstwo uwielbianych atrakcji, gwarantujących beztroską zabawę w otoczeniu natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy pełen unikalnych, cyrkowych przeszkód, ścianka wspinaczkowa z siedmioma tematycznymi panelami, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górską, autodromem oraz karuzelami, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw pełen huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych.

Miłośników wodnej rozrywki z pewnością przyciągnie Park Wodny pod gołym niebem, gdzie odwiedzający mogą korzystać m.in. ze strefy basenowej o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyn wodnych i 10 armatek. Park Wodny w Julinku jest także wyposażony w kaskady, fontanny, obracające wiaderka i wodne koła, które dostarczają najmłodszym doskonałej rozrywki. W parku znajduje się również tak zwany spray park, czyli obszar rekreacyjny z minimalną ilością wody, zaprojektowany tak, aby mogły z niego korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Idealnie dopasowana temperatura wody, od 25 do 29 stopni Celsjusza, sprawia, że każda chwila spędzona w Parku Wodnym jest przyjemnością. Do tego dochodzi strefa relaksu, gdzie goście mogą na jednym z 2000 leżaków cieszyć się cudowną, wakacyjną atmosferą!

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Rodziny z dziećmi mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty w Julinek Park, dzięki której bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić 50 zł taniej. Bilet obejmujący dodatkowo wstęp do parku wodnego jest obecnie tańszy o aż 80 zł! Co więcej, od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00, bilety popołudniowe można kupić tylko za połowę ceny. Bilety można zakupić online na stronie www.julinek.com.pl lub bezpośrednio w kasie przed wejściem.