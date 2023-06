Weekend z olimpijskimi bogami, herosami i mitologią

W dniach 1-2 lipca na gości Julinka czekać będzie niepowtarzalna przygoda i prawdziwa podróż do przeszłości. Tysiące lat wstecz, w świecie rządzonym przez istoty, o których do dziś boimy się mówić, Tytani i Olbrzymi zostali pokonani i zesłani do Tartaru przez bogów olimpijskich. Bramy tego mrocznego miejsca powierzono straży nieustraszonych herosów, którzy niejednokrotnie ryzykowali życiem na polu bitwy. Jak potoczyły się ich dalsze losy? Tego dowiecie się podczas spektaklu „Olimp”!

Zostańcie częścią tej wyjątkowej opowieści, która łączy elementy teatru, historii i imponujących sztuk cyrkowych. Nie zabraknie zapierających dech w piersiach akrobacji na latającym drążku flying pole i ekwilibrystycznej drabinie, niezwykle trudnej do opanowania wielolinki, widowiskowych pokazów na Kole Cyra oraz mistrzowskiej żonglerki. Na scenie wystąpią utalentowani artyści: Julia Czyżak, Anna Wróbel, Kacper Krzemiński i Bartosz Dmoch.

W najbliższy weekend nie zabraknie także filmowych emocji, ponieważ w Julinku zagości mobilne kino 5D. W sali kinowej z 16 wibrującymi fotelami, najmłodsi będą mogli zobaczyć swoje ulubione filmy w trójwymiarowym obrazie z przestrzenną muzyką i na własnej skórze poczuć powiew wiatru, krople deszczu, a także unoszące się w powietrzu zapachy. Seans pełen wrażeń gwarantowany!

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji – i to nie tylko w najbliższy weekend, a przez całe wakacje! Julinek zaprasza gości codziennie, od poniedziałku do niedzieli, do spędzenia wakacyjnych chwil w duchu zabawy, uśmiechu i mnóstwa przygód.

Dołączcie do nas i cieszcie się wakacjami w najbardziej magicznym miejscu na mapie Polski!

Julinek to miejsce, które oferuje swoim gościom bogaty wybór atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje park linowy, który jest największym tego typu obiektem w regionie, a jego trasy pełne są unikalnych, cyrkowych przeszkód.

Aktywny wypoczynek w sercu natury zapewni ścianka wspinaczkowa z siedmioma barwnymi, tematycznymi panelami, a także kraina dmuchańców, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie i beztrosko bawić się godzinami. Dodatkowo, na terenie Julinka znajduje się pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górska, autodromem czy karuzelami i dostarczający wielu wrażeń tor tubingowy. Nie zabrakło również strefy animacji oraz ekologicznego placu zabaw pełnego huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym poszukiwaczom przygód. Z kolei dla gości poszukujących chwili wytchnienia przygotowana strefę relaksu, gdzie pośród drzew można odpocząć na komfortowym leżaku czy hamaku.

Odwiedzający Julinka mogą także bawić się w Parku Wodnym pod gołym niebem. W najbliższy weekend na miłośników wodnej rozrywki czeka strefa basenowa o głębokości do 2 metrów oraz spray park będący strefą o minimalnej ilości wody, który został zaprojektowany tak, aby nawet dzieci z ograniczoną mobilnością mogły bezpiecznie korzystać z zabawy. Temperatura wody utrzymana jest w zakresie od 25 do 29 stopni Celsjusza, co gwarantuje prawdziwie komfortowe warunki do pływania i korzystania z uroków Parku Wodnego. A dla tych, którzy pragną odpocząć, dostępne jest miejsce do relaksu z 2000 leżakami i parasolami, gdzie każdy może się zrelaksować i nacieszyć cudowną, letnią atmosferą. Z pewnością jeszcze bardziej umili to dobrą zabawę blisko natury!

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Mamy fantastyczną wiadomość! Rodziny z dziećmi mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty w Julinek Park, dzięki której bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić 50 zł taniej. Bilet obejmujący dodatkowo wstęp do parku wodnego jest obecnie tańszy o aż 80 zł! Nie przegapcie tej niepowtarzalnej okazji. Bilety można zakupić online na stronie internetowej www.julinek.com.pl oraz w kasie przed wejściem.

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/