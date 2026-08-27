Pogoda dla Warszawy: 28-30 sierpnia

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się weekendu o dwóch obliczach. Aura zafunduje zarówno sporo słońca i wysoką temperaturę, jak i wyraźne załamanie z opadami deszczu. Kluczowa okaże się sobota, która na tle pozostałych dni przyniesie zupełnie inną pogodę i może wpłynąć na weekendowe aktywności.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 28 sierpnia, przywita mieszkańców stolicy niemal bezchmurnym niebem i temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie dnia około 25 stopni Celsjusza. To będzie najsłoneczniejszy dzień weekendu, idealny na spędzanie czasu na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Uczuciu ciepła w ciągu dnia może nieco przeszkadzać wiatr, wiejący ze średnią prędkością blisko 5 m/s.

Deszczowa sobota pokrzyżuje plany

Sobota, 29 sierpnia, przyniesie gwałtowną zmianę aury. Niebo nad Warszawą niemal w całości zasłonią chmury, z których spadnie deszcz. Prognozowana suma opadów jest spora, co może utrudnić aktywności na świeżym powietrzu. Będzie też chłodniej niż w piątek – termometry wskażą maksymalnie około 23 stopnie. Warto jednak zauważyć, że noc z soboty na niedzielę będzie już cieplejsza, z temperaturą na poziomie około 16 stopni. Wiatr nieco osłabnie, ale wciąż będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Niedziela najcieplejsza, ale pochmurna

Niedziela, 30 sierpnia, okaże się najcieplejszym dniem weekendu, mimo że słońca raczej nie zobaczymy. Temperatura w Warszawie wzrośnie do około 26 stopni Celsjusza, co będzie najwyższą wartością od piątku. Niebo pozostanie w większości zachmurzone, ale na szczęście prognozy nie przewidują już opadów deszczu. To będzie też najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, który wyraźnie osłabnie do około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Słoneczny i ciepły piątek to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dłuższe spacery po parkach czy aktywność nad wodą będą dobrym pomysłem. Z kolei deszczową sobotę lepiej zaplanować pod dachem – to dobry moment na wizytę w kinie, muzeum czy na nadrobienie domowych zaległości. Niedziela, choć pochmurna, dzięki wysokiej temperaturze i braku deszczu znów będzie sprzyjać wyjściu z domu. Spokojny spacer po mieście lub wycieczka do lasu mogą być przyjemnym zakończeniem weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather