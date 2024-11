Weekendowy remont ulic w Warszawie i kolejne utrudnienia. Potrwają do 11 listopada

Warszawa. Utrudnienia na ulicach

Remonty ulic w Warszawie potrwają od piątku, 8 listopada, do poniedziałku, 11 listopada. Oznacza to dodatkowe utrudnienia i objazdy, również w dniu, w którym ulicami przejdzie Marsz Niepodległości 2024. Infoulice Warszawa przekazały szczegółowe informacje dla kierowców.

Drogowcy wracają na Wałbrzyską

Startuje drugi etap wymiany nawierzchni ulicy Wałbrzyskiej. Wcześniej drogowcy pracowali od ulicy Wróbla do Rolnej, teraz przyszedł czas na odcinek od Rolnej do Puławskiej. Frezowanie tradycyjnie rozpocznie się w piątek, o godzinie 22:00 i potrwa do poniedziałku do godziny 5:00. Zamknięty fragment będzie można objechać ulicami: Rolną, aleją Wilanowską i Puławską. W czasie prac autobusy linii: 189, 193, N01, N33, N37 i N83 będą kursowały objazdami.

Wisłostrada zwężona, kierowcy wkurzeni. Rewolucja przy kładce nad Wisłą

Kolejny odcinek Wisłostrady pod frez

W tym samym czasie drogowcy rozpoczną drugi etap frezowania jezdni Wisłostrady w stronę Żoliborza. Robotnicy będą pracowali na odcinku pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim, ale tym razem zajmą lewy i środkowy pas jezdni. Prawy pas pozostanie otwarty, podobnie jak skręt z Wybrzeża Gdańskiego w Grodzką. Zamknięty zostanie natomiast skręt z remontowanej jezdni Wisłostrady w ulicę Sanguszki. Autobusy linii 185 będą kursowały bez zmian. Wymiana nawierzchni zakończy się w poniedziałek, 11 listopada, o godzinie 4:00.

Buspas na Głębockiej prawie gotowy

Także w nadchodzący weekend drogowcy zaplanowali asfaltowanie kolejnego odcinka buspasa na ulicy Głębockiej. Prace rozpoczną się w piątek, 8 listopada, o godzinie 21:00 i potrwają do poniedziałku, 11 listopada, do tej samej godziny. W tym czasie nie będzie przejazdu ulicą Głębocką – pomiędzy skrzyżowaniem z Malborską a wjazdem do centrum handlowego. Klienci dojadą do sklepów od strony Trasy Toruńskiej i w tym kierunku również wyjadą. Częściowo zostanie zamknięte także skrzyżowanie Głębockiej z Malborską. Objazd poprowadzi Trasą Toruńską, ulicą Łabiszyńską i Kondratowicza lub Młodzieńczą, Radzymińską i Trasą Toruńską. Podczas frezowania autobusy linii: 112, 120, 126, 160, 212, 240, 256, 527 i N11 pojadą zmienionymi trasami. Z myślą o mieszkańcach ulicy Geodezyjnej i klientach centrów handlowych uruchomiona zostanie zastępcza linia Z13.

Frezowanie Myśliwieckiej

Z kolei po długim weekendzie drogowcy wezmą się za remont nawierzchni ulicy Myśliwieckiej. Od wtorku, 12 listopada, od godziny 22:00 do soboty, 16 listopada, do godziny 4:00 nie będzie przejazdu pomiędzy rondem Sedlaczka a ulicą Szwoleżerów. Dodatkowo zamknięty będzie fragment Szwoleżerów do wyjazdu z ulicy Kawalerii. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami: Łazienkowską, Czerniakowską i Szwoleżerów. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 108 i 162.

