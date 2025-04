Przerażające!

Weszliśmy do opuszczonego szpitala psychiatrycznego pod Warszawą! To miejsce emanujące mrokiem

Na terenie całej Polski rozsiane są zapomniane miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a dziś stoją opuszczone, szepcząc historie o przeszłości. Stare fabryki, zrujnowane pałace, a przede wszystkim - opuszczone szpitale psychiatryczne. Jednym z nich jest Zofiówka w Otwocku pod Warszawą. Przekroczyliśmy bramy tego miejsca, by na własne oczy zobaczyć, co kryje się w mrocznych murach, w których doszło do okrutnych praktyk nazistowskich.