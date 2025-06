Wianki nad Wisłą 2025. Gwiazdy wystąpią w Warszawie! Wielka impreza na powitanie lata

Wianki nad Wisłą 2025. Huczne powitanie lata w Warszawie

Wianki nad Wisłą to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim nawiązanie do pradawnych obrzędów i tradycji. To święto, które łączy pokolenia i kultury, oferując bogaty program dla każdego. Jak co roku, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które umilą czas wszystkim uczestnikom.

Piknik Świętojański – tradycja w sercu stolicy

Już od godziny 13:00 rozpocznie się Piknik Świętojański, który wprowadzi uczestników w magiczny klimat Nocy Kupały. W programie pikniku znajdą się:

Warsztaty plecenia wianków z żywych kwiatów – idealna okazja, by własnoręcznie stworzyć symbol tego wyjątkowego święta.

Konkurs na najpiękniejszy wianek – wygraj atrakcyjne nagrody.

Warsztaty wykonywania słowiańskich laleczek Świtezianek – poznaj tajniki rękodzieła i stwórz własną, unikatową pamiątkę.

Pokazy tańca i śpiewu w wykonaniu zespołów ludowych – przenieś się w czasie i poczuj ducha dawnych Słowian.

Interaktywne warsztaty z zabaw tanecznych – rozruszaj się i baw w rytm tradycyjnej muzyki.

Wioska Słowiańska – odkryj życie i zwyczaje naszych przodków.

Koncert "Wszyscy śpiewamy Warszawie" – muzyczna podróż przez pokolenia

Po zakończeniu pikniku, o godzinie 20:00, rozpocznie się muzyczna uczta. Na scenie wystąpi Warszawskie Combo Taneczne Jana Młynarskiego, prezentując specjalny projekt „Wszyscy śpiewamy Warszawie” przygotowany na jubileusz 70-lecia Stołecznej Estrady. Publiczność usłyszy znane i lubiane utwory, które wprowadzą w klimat starej i nowej Warszawy.

Młynarski zaprosił do współpracy wyjątkowych gości, którzy współtworzą nowy głos stolicy. Ich występ to hołd dla miasta, które łączy w sobie pamięć, siłę i nowoczesność. To koncert nie tylko muzyczny – to emocjonalny portret Warszawy.

"Wianki nad Wisłą – Muzyka ponad wszystko" – plejada gwiazd na scenie TVN

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie koncert "Wianki nad Wisłą – Muzyka ponad wszystko", który rozpocznie się o godzinie 21:50 i będzie transmitowany na żywo na antenie TVN. Różnorodność gatunków muzycznych i plejada gwiazd sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie wystąpią topowe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, m.in.:

Natalia Nykiel

Mrozu

Igo

LemON

Izabela Trojanowska

Julia Pietrucha

Mery Spolsky

Zalia

Margaret

Zespół Piotra Walickiego

Alvaro Soler

Imany

Dostępność dla wszystkich – Wianki bez barier

Organizatorzy Wianków nad Wisłą dbają o to, by wydarzenie było dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich potrzeb. Na terenie imprezy zostanie wydzielona specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w podest dla poruszających się na wózkach i pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących. Dzięki temu wszyscy uczestnicy będą mogli w pełni cieszyć się atmosferą Wianków nad Wisłą i wspólnie świętować początek lata.

