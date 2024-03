Wiele ulic w Warszawie zamkniętych, nie kursują tramwaje. Jak ominąć utrudnienia?

18. Półmaraton Warszawski

W niedzielę 24 marca, w godz. 11-15 w stolicy odbędzie się 18. Półmaraton Warszawski. Po 10 latach start półmaratonu powrócił na most Poniatowskiego. Meta zlokalizowana będzie na błoniach PGE Narodowego.

Uczestnicy przebiegną więc trasą: most Poniatowskiego (jezdnia płn.) – Al. Jerozolimskie (jezdnia płn.) – Marszałkowska (jezdnia wsch.) – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska – Muranowska (jezdnia płn.) – Andersa (jezdnia wsch.) – Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza (jezdnia wsch.) – Rudzka – Lektykarska – Podleśna (jezdnia płn.) – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) – Krajewskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Słomińskiego (jezdnia płd.) – most Gdański (jezdnia płd.) – Starzyńskiego (jezdnia płd.) – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska – Zamoyskiego – Sokola – błonia Stadionu PGE Narodowego.

Co więcej, w godz. 9:30-10:30 odbędzie się 11. New Balance Bieg na Piątkę. Trasa biegu: most Poniatowskiego (jezdnia płd.) – Al. Jerozolimskie (jezdnia płd.) – nawrotka na rondzie de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie (jezdnia płn.) – most Poniatowskiego (jezdnia płn.) – Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wsch.) – Siwca – błonia Stadionu PGE Narodowego.

Utrudnienia w Warszawie

Niedzielne wydarzenia sportowe wymuszają zamknięcie części ulic w Warszawie i skierowanie pojazdów transportu miejskiego na objazdy. Przez cały dzień linie 178, 222, 518 i 521 będą kursowały na trasach skróconych zaś linia 503 na trasie zmienionej. Tego dnia obowiązywał będzie specjalny rozkład jazdy.

178

SKOROSZE – RONDO DASZYŃSKIEGO

222

SPARTAŃSKA – PL. TRZECH KRZYŻY

503

w kierunku Konwiktorska: od skrzyżowania Al. Ujazdowskie/ Piękna: Piękna – pl. Konstytucji (zawrotka pod budynkiem Hotelu MDM) – PL. KONSTYTUCJI 10

w kierunku Natolin Płn.: PL. KONSTYTUCJI 10 – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swoją trasą

518

PL. TRZECH KRZYŻY – METRO MARYMONT

521

FALENICA – WIATRACZNA

Już od godz. 7 wyłączony został ruch tramwajowy na ciągu Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Stopniowo wprowadzane są kolejne zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Szczegóły na wtp.waw.pl.

i Autor: um.warszawa.pl Wiele ulic w Warszawie zamkniętych, nie kursują tramwaje.