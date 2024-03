Aż ślinka cieknie!

Oto "najsmaczniejsze" ulice w Warszawie. Ależ pysznie musi się tam mieszkać!

alig 7:10

W Warszawie jest ponad 5 tys. ulic i rond. Oznacza to tysiące nazw do zapamiętania! My przyjrzeliśmy się tym najsmaczniejszym. Ich pomysłodawcy musieli kochać jedzenie! Wybraliśmy 17 nazw ulic w Warszawie, które spodobają się wszystkim łasuchom. Ależ pysznie musi się tam mieszkać!