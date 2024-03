Siódmy kandydat na prezydenta Warszawy? Jego nagrania biją rekordy popularności

W tych przypadkach nawet dziecko nie dostanie rozgrzeszenia. Lepiej to wiedzieć przed Pierwszą Komunią Świętą

Wybory samorządowe 2024. Sześciu kandydatów na prezydenta Warszawy

Podczas wyborów samorządowych mieszkańcy Warszawy wybiorą swojego prezydenta spośród sześciu kandydatów. Są to:

obecnie urzędujący Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej

z Koalicji Obywatelskiej Magdalena Biejat , kandydatka Lewicy

, kandydatka Lewicy Tobiasz Bocheński , były wojewoda mazowiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości

, były wojewoda mazowiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Wipler , startujący z ramienia Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców

, startujący z ramienia Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców Janusz Korwin-Mikke , startujący z Komitetu Wyborczego Bezpartyjnych

, startujący z Komitetu Wyborczego Bezpartyjnych Romuald Starosielec, z Ruchu Wyborczego Ruch Naprawy Polski

Są to wszyscy kandydaci widniejący na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Siódmy kandydat na prezydenta Warszawy?

Tymczasem w mediach społecznościowych swoją kampanię wyborczą prowadzi Krzysztof Milewski. I chociaż oficjalnie nie kandyduje na urząd prezydenta Warszawy, to przykuwa uwagę wyborców.

Młody mężczyzna jest niezwykle aktywny na TikToku. Trzeba przyznać, że jego hasło "Co zrobisz jak nic nie zrobisz" zapada w pamięci. Filmiki tiktokera widziały już miliony osób! Krzysztof Milewski ma już ponad 16 tys. obserwujących. Nie ukrywamy, że w krótkich nagraniach niekiedy aż roi się od wulgaryzmów, dlatego w trosce o młodszych czytelników nie udostępnimy tych najczęściej wyświetlanych. Zacytujemy jednak to najpopularniejsze w sieci, które do tej pory zrobiło ponad 3 miliony odsłon.

"Często się mnie pytacie: Michał, ile to jest pierwiastek sześcienny z 362 tysięcy? A skąd ja mam to k***a wiedzieć! Jestem Krzysztof – kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawa Mogę ci powiedzieć, jak zrobić Warszawę lepiej. Głosuj na mnie! Krzysztof Milewski"