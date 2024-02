i Autor: Materiały prasowe partii RAZEM

Ciekawa zagrywka

Magdalena Biejat żąda od Tuska 11 miliardów! Kandydatka Lewicy apeluje o zwrot pieniedzy zabranych Warszawie przez rząd PiS

- Przez szkodliwe reformy podatkowe rządu Prawa i Sprawiedliwości stolica straciła 11 mld złotych przez 8 lat. Złożyłam pismo do Donalda Tuska, w którym domagam się zwrotu tych pieniędzy - oświadczyła Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy. I apeluje do swoich kontrkandydatów - Rafała Trzaskowskiego i Tobiasza Bocheńskiego, by przyłączyli się do jej apelu.