Warszawa. CBŚP rozbiło grupę bandytów. Napadali i kradli podając się za policję

Pierwsze ustalenia pomocne w rozpracowaniu szajki policjanci dokonali w lipcu 2022 r. Udało się im ustalić cały skład gangu. Bandyci mieli na sumieniu napady, podczas których brutalnie obchodzili się z ofiarami. - i. Oprócz kradzieży samochodów zajmowali się również napadami na przewożone towary, głównie elektroniczne i rozbojami, podczas których byli bardzo brutalni. Często pokrzywdzone przez nich osoby doznawały poważnego uszczerbku na zdrowiu – mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji.

W skład grupy wchodzili przestępcy z wieloletnim stażem. Z uwagi na to, że figuranci często opuszczali swoje miejsca zamieszkania przed świtem, kontrterroryści jednocześnie wkroczyli do zajmowanych przez nich lokali w godzinach wczesnorannych. Dzięki temu udało się zaskoczyć wszystkich i uniemożliwić podejrzanym ostrzeżenie pozostałych członków. 9 z Warszawy i okolic, Siedlec oraz Chorzowa wpadło jednocześnie w ręce policji. Pozostałych 5 już odbywało kary lub przebywało w areszcie. Zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli nowe zarzuty.

W trakcie policyjnej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli siedem samochodów osobowych o łącznej wartości 724 tysięcy złotych, gotówkę w kwocie 47 tysięcy złotych, 11 sztuk granatów bojowych, 350 sztuk nielegalnej amunicji, a także silikonowe maski, kastety, podrobione legitymacje policyjne, przedmioty przypominające broń palną, kajdanki, kilkanaście urządzeń elektronicznych służących do kradzieży pojazdów, pochodzące z kradzieży części samochodowe oraz tablice rejestracyjne utracone w wyniku kradzieży.

Prokurator przedstawił zatrzymanym członkom grupy 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 60 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem samochodów, 15 zarzutów kradzieży z włamaniem do bankomatów. Ponadto zatrzymani będą odpowiadali za 19 paserek, 5 rozbojów i pozbawienia wolności podając się za funkcjonariuszy policji. Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował 12 zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

