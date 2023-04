Wielka Cyrkowa Majówka już za chwilę! Startuje kolejny sezon w Julinek Park

W Julinek Parku, który zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej – jak na wyjątkową historię miejsca przystało – nie brakuje unikalnych, emocjonujących pokazów cyrkowych wykonywanych przez najlepszych polskich artystów. Nie inaczej będzie podczas zbliżającej się inauguracji, którą nazwano Wielką Cyrkową Majówką.

– Niezwykle cieszymy się na powrót naszych fantastycznych Gości do Julinka! Niemalże przez cały rok różnymi kanałami otrzymywaliśmy zapytania od kiedy park będzie ponownie otwarty. Z radością informujemy, że ten moment zaraz nastąpi! Jestem przekonana, że będzie to kolejny sezon pod znakiem najlepszej rodzinnej zabawy oraz fantastycznych cyrkowych emocji. Widzimy się w Julinku! – zaprasza dyrektor zarządzająca Julinek Park - Marta Klamar.

Wielka Cyrkowa Majówka 2023, czyli inauguracja sezonu w Julinek Park

Przez cały majówkowy tydzień (29.04-07.05), w Julinku nie zabraknie cyrkowych atrakcji w wykonaniu najlepszych artystów w kraju. Swój pokaz zatytułowany „Historia Polski” zaprezentuje grupa ALE Circus Dance Company. Spektakl zabierze widzów w niezwykłą podróż w czasie, która da możliwość zagłębienia się w najciekawsze i najważniejsze wydarzenia historii Polski. Artyści za pomocą sztuk cyrkowych stworzą opowieść o rozwoju i losach państwa polskiego od owianych legendą Słowian, aż po dziś dzień. Podczas spektaklu zaprezentowane zostaną takie numery cyrkowe jak: akrobatyka wieloosobowa, żonglerka wieloosobowa, duety aerialowe, manipulacje obiektami czy german wheel. Ta żywa lekcja historii z pewnością przyniesie wiele emocji oraz wzruszeń.

Kolejną grupą, która w majówkę rozbawi wszystkich gości w Julinku będzie Rympau Duo, tworzona przez niezwykle zabawnych i utalentowanych artystów, wymykających się wszelkim ramom. Ich występy to mieszanka ekwilibrystyki, akrobatyki, tańca, gimnastyki i komedii. W czasie spektaklu “Ale Rympau!” widzowie dostaną dodatkowe uprawnienia od performerów. To właśnie widownia zadecyduje o doborze i przebiegu artystycznych popisów. Przewidziana jest duża dawka cyrkowej improwizacji i świetnego humoru w najlepszym, kontrolowanym wydaniu.

Podczas Wielkiej Cyrkowej Majówki wystąpią także iluzjoniści. Wśród nich Konrad Modzelewski – specjalista od rozbawiania dzieci za pomocą iluzji. Artysta, jak sam o sobie mówi – nie ma talentu do tego, co robi… ma za to 13 lat doświadczenia, w trakcie których wykonał już ponad 3000 pokazów w Polsce i za granicą. Drugim iluzjonistą będzie Maciej Pęda ze swoim familijnym show. „Stand up Magic” to humorystyczny występ przeplatany efektownymi trikami karcianymi, manipulacjami różnymi przedmiotami, żonglerką i suchymi żartami. Iluzjonista sprawi, że każdy widz będzie bawił się świetnie!

Cały sezon pełen atrakcji

Wyjątkowych atrakcji w Julinku nie zabraknie przez cały sezon letni. Jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, powróci uwielbiany przez wszystkich gości park wodny pod gołym niebem, będący jedynym takim miejscem w okolicy. Póki co, do dyspozycji będą znane i uwielbiane atrakcje gwarantujące jakościową rozrywkę blisko natury, w tym m.in. największy w regionie park linowy, wesołe miasteczko, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw.

W parku działa również wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe będą rodzinne wycieczki w samym sercu natury. Ponadto, w restauracjach i licznych punktach gastronomicznych apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej oparte wyłącznie na ekologicznych i jakościowych produktach, a także lody rzemieślnicze Kosmos. Tradycyjnie, w specjalnej strefie grillowej każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla. Na terenie parku niezmiennie znajduje się również obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi.

Na inaugurację sezonu w Julinek Parku przygotowano specjalną promocję – wszystkie bilety będą tańsze o 20%. Wejściówki dostępne są zarówno online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl), jak i na terenie parku – w kasie oraz biletomacie.