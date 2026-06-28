Potężny pożar pod Warszawą! Płonie składowisko odpadów, na miejscu chemicy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-28 8:47

Ogromny pożar wybuchł w niedzielny poranek na terenie zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie. Z ogniem walczą liczne zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa chemiczna.

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w niedzielę, 28 czerwca. Jak informuje "Merkuriusz Mszczonowski - Gminny biuletyn Informacyjny", ogień pojawił się na terenie składowiska odpadów pod Mszczonowem. Płomienie szybko objęły halę o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, wypełnioną odpadami przemysłowymi. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. 

Trwa walka z ogniem. Sytuacja nie jest opanowana

Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna. Rzecznik prasowy PSP w Żyrardowie, mł. bryg. Jarosław Belina, przekazał najnowsze informacje z miejsca zdarzenia. Dzięki specjalnej konstrukcji składowiska, ogień na szczęście nie objął całego terenu.

- Ogniem objęta jest część składowiska

- informuje cytowany przez "Merkuriusz Mszczonowski" mł. bryg. Jarosław Belina rzecznik prasowy PSP w Żyrardowie. Zaznaczył, że ogień się nie rozprzestrzenia. 

Kluczowe okazało się podzielenie składowiska na sekcje, co miało na celu właśnie utrudnienie rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru.

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Toksyczna chmura nad Mazowszem? Służby monitorują dym

Największy niepokój mieszkańców budzi gęsty dym unoszący się nad składowiskiem. W mediach społecznościowych mieszkańcy ostrzegają siebie nawzajem. "Radzę pozamykać okna, cała chmura idzie na Radziejowice" - napisał jeden z internautów.  Na miejsce wezwano specjalistów z Warszawy, którzy badają, czy w powietrzu nie unoszą się niebezpieczne substancje.

 - Sytuację monitoruje również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy. Na ten moment wiatr przesuwa dym w kierunku przeciwnym od miasta, w stronę drogi numer 50

- powiedział TVN24 młodszy brygadier Jarosław Belina.

Strażacy przyznają, że gaszenie pożaru może potrwać nawet kilka godzin. 

Dwa ujęcia prezentujące potężną chmurę czarnego dymu unoszącego się nad składowiskiem odpadów pod Warszawą, widoczną z drogi, informującą o poważnym pożarze, o którym można przeczytać na naszym portalu.
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