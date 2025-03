Wielka stalowa „agrafka” spięła Port Czerniakowski. Budowa kładki coraz bliżej zakończenia

Nowa konstrukcja w Porcie Czerniakowskim powstaje w miejscu, w którym do 2008 r. istniał tymczasowy drewniany most. Zbudowali go w 1980 r. wojskowi saperzy. Budowa trwała zaledwie trzy tygodnie i miała być tylko tymczasowym rozwiązaniem. Mimo to przetrwała aż 28 lat! Po blisko trzech dekadach jej stan był już w tak fatalnym stanie, że groził zawaleniem i trzeba było podjąć decyzję o rozbiórce.

Po wielu latach miasto w końcu podjęło się odbudowy przeprawy łączącej oba portowe nabrzeża. Tym razem zamiast drewnianej konstrukcji powstaje stalowo-betonowy kolos. Ma długość 60 m i szerokość 8,2 m. Elementy konstrukcji stalowej zostały wykonane w Hucie Pokój. Ostatnie elementy konstrukcji stalowej łączące brzegi mające długość 23,2 m i ciężar 30 ton najpierw zostały „przymierzone”, a następnie zamontowane. Prace te były możliwe dzięki użyciu jednego z największych istniejących dźwigów o nośności 500 ton.

– Inwestycja umożliwi powiązanie ścieżki rowerowej mostu Łazienkowskiego ze ścieżkami na ul. Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Za sprawą nowego mostu, dynamicznie rozwijająca się stołeczna żegluga pasażerska oraz oferta sportowa i rekreacyjna Dzielnicy Wisła stanie się jeszcze bardziej dostępna. Szybko i bez zbędnych trudności będzie można dostać się z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, wioślarskie, siatkówki plażowej czy bogatej oferty Przystani Warszawa – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Otwarcie mostu ma nastąpić już w sierpniu tego roku.

