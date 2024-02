Wielki arsenał w Porcie Praskim! Ilość pocisków poraża, mowa jest o kilkuset!

W kilka sekund ustawił się na 20 lat! Co miesiąc będzie dostawał drugą wypłatę! Ogromna wygrana w Lotto

Na skład pocisków dużego kalibru natrafili w tym tygodniu robotnicy w pozostałościach przedwojennych fundamentów, na terenie Portu Praskiego od strony ulicy Zamoyskiego. Wezwani na miejsce saperzy wydobyli ponad 280 takich pocisków. - Ponieważ wywiezienie takiej liczby skorodowanej amunicji wymaga czasu, miejsce jej składowania przez kilkadziesiąt godzin wymiennie zabezpieczały patrole strażnicy miejskiej i policjanci. W tej chwili trudno określić do jakiej armii należał skład. W czasie powstania warszawskiego stacjonowała w tym miejscu artyleria niemiecka, a po zdobyciu Pragi we wrześniu 1944 r. mogła tam również przebywać artyleria polska lub radziecka. Po wywiezieniu z budowy ostatnich pocisków, pracownicy mogli wrócić do pracy - wyjaśniają strażnicy miejscy.