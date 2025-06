Wielki problem Arkadiusza Wrzoska przed walką o pas KSW z De Friesem? Nic się nie ukryło

Związany z Legią Warszawa Arkadiusz Wrzosek szybko przebił się na sam szczyt kategorii ciężkiej w KSW. W sześciu dotychczasowych walkach jest niepokonany, a cztery ostatnie kończył błyskawicznie już w 1. rundzie. Najgłośniejszą jego wygraną była ta sprzed roku z Arturem Szpilką. W Ergo Arenie znokautował wtedy byłego pretendenta do mistrzostwa świata wagi ciężkiej w boksie w 14 sekund! Rok później Wrzosek wraca do Trójmiasta, aby dokonać niemożliwego - pokonać Phila De Friesa i odebrać mu pas wagi ciężkiej KSW.

Wielka różnica przed walką Wrzosek - De Fries na KSW 107

Anglik to najbardziej dominujący mistrz w historii KSW. Tytuł zdobył w debiucie 14 kwietnia 2018 roku i od tamtej pory skutecznie obronił go aż 11 razy! Po raz ostatni na jubileuszowej gali XTB KSW 100, gdy już w pierwszej rundzie rozbił po raz drugi w KSW Darko Stosicia. Na tej samej gali Wrzosek efektownie uporał się z Brazylijczykiem Matheusem Scheffelem w 25 sekund i wskoczył na trzecie miejsce w rankingu kategorii ciężkiej. Został też oficjalnym pretendentem do mistrzowskiego tytułu.

Już w sobotę (14 czerwca) były kickbokser może spełnić marzenia w trójmiejskiej Ergo Arenie. Czeka go jednak piekielnie trudne zadanie. De Fries imponuje swoimi umiejętnościami parterowymi, ma zdecydowaną przewagę doświadczenia w MMA, a także gabaryty są po jego stronie. Piątkowe ważenie wykazało, że Anglik jest cięższy od Wrzoska o dokładnie 10 kilogramów! Ta różnica może okazać się znacząca w walce - w dwie strony, bo Polak powinien być zdecydowanie szybszy od rywala.

Wyniki ważenia przed galą XTB KSW 107:

Walka wieczoru:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (119,9 kg/264 lb) vs. Arkadiusz Wrzosek #3 (109,9 kg/242 lb)

Karta główna:

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz #C (61,1 kg/135 lb) vs. Marcello Morelli (61,1 kg/135 lb)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #5 (70,8 kg/156 lb) vs. Kacper Formela #2 FW (70,7 kg/156 lb)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #3 (93,3 kg/206 lb) vs. Cedric Lushima (93 kg/205 lb)

77,1 kg/170 lb: Wiktor Zalewski #8 (77,6 kg/171 lb) vs. Mateusz Pawlik (77,6 kg/171 lb)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak #8 (65,8 kg/145 lb) vs. Michał Domin #9 (66,2 kg/146 lb)

65,8 kg/145 lb: Islam Djabrailov #4 (65,8 kg/145) vs. Oleksii Polishchuk #3 (65,7 kg/145 lb)

Karta wstępna: