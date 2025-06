Zamieszanie przed KSW 107! Wielkie zmiany w karcie walk gali w Ergo Arenie

Tuż przed zbliżającą się galą XTB KSW 107 doszło do zmian w karcie walk tego wydarzenia. Oleksii Polishchuk (13-5, 3 KO, 7 Sub) i Islam Djabrailov (11-5, 2 KO, 4 Sub) nie byli w stanie zrobić limitu wagi koguciej. W związku z tą sytuacją Sebastian Przybysz (13-4-1, 5 KO, 4 Sub), mistrz kategorii koguciej, który pierwotnie był zestawiony z Polishchukiem, stanie do walki z Marcello Morellim (6-3, 4 KO, 1 Sub), który miał być rywalem Djabrailova. Oleksii Polishchuk zmierzy się natomiast z Islamem Djabrailovem w limicie kategorii piórkowej. Do pojedynków dojdzie już jutro, 14 czerwca, w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie.

"Po pewnych turbulencjach, ale odbędzie się 9 pojedynków, w tym dwa mistrzowskie" - ogłosiło samo KSW. Przypomnijmy, że w walce wieczoru Phil De Fries zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem o pas wagi ciężkiej.

Sebastian Przybysz powróci do klatki po ponownym wejściu na szczyt wagi koguciej. W ostatnim pojedynku, do którego doszło w styczniu, reprezentant Mighty Bulls Gdynia pokonał Bruno Azevedo i wywalczył mistrzowski pas. Tym samym Przybysz odzyskał utracony tytuł, który po raz pierwszy zdobył w roku 2021.

Z kolei jego nowy rywal, Marcello Morelli, karierę w zawodowym MMA rozpoczął w roku 2020. Stoczył dziewięć pojedynków, a sześć z nich wygrał. Pięć razy zwyciężał przed czasem, a cztery wygrane odniósł nokautując swoich rywali. Pochodzący z Wenezueli fighter w Polsce rywalizował już sześć razy, głównie pod skrzydłami organizacji Strife. Ostatni raz walczył w maju. Zwyciężył przez nokaut na gali Uniq Fight Club, gdzie na co dzień trenuje, i wywalczył kontrakt z organizacją KSW.

Aktualna karta walk XTB KSW 107:

Walka wieczoru:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (26-6, 1NC, 7 KO, 14 Sub) vs. Arkadiusz Wrzosek #3 (6-0, 4 KO, 1 Sub)​ - o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW

Karta główna:

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz #C (13-4-1, 5 KO, 4 Sub) vs. Marcello Morelli (6-3, 4 KO, 1 Sub) - o pas kategorii koguciej

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #5 (17-9, 4 KO, 4 Sub) vs. Kacper Formela #2 FW (18-5, 7 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #3 (9-4, 5 KO, 3 Sub) vs. Cedric Lushima (6-0, 2 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Wiktor Zalewski #8 (7-1, 6 KO) vs. Mateusz Pawlik (5-2, 1 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak #8 (14-10, 1 KO, 11 Sub) vs. Michał Domin #9 (7-3, 3 KO, 2 Sub)

65,8 kg/145 lb: Islam Djabrailov #4 FW (11-5, 2 KO, 4 Sub) vs. Oleksii Polishchuk #3 FW (13-5, 3 KO, 7 Sub)

Karta wstępna:

61,2 kg/135 lb: Kamil Szkaradek (5-1, 1 KO, 1 Sub) vs. Kenji Bortoluzzi (11-6, 2 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: El Hadji Ndiaye (6-3, 1 KO) vs. Wojciech Kawa (8-3, 6 KO)

