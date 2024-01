Wielki strajk maszynistów WKD w Warszawie. Wszystkie pociągi staną, miasto czeka paraliż

Warszawa. Strajk maszynistów WKD. Wszystkie pociągi staną, miasto czeka paraliż

Nadchodzi sądny dzień. Kolejarze wcale nie żartowali i mają zamiar sparaliżować miasto! Wszystko dlatego, że pracodawca nie zgodził się na żądania związku zawodowego. Maszyniście chcieli od nowego roku 800 zł podwyżki. Tej jednak nie dostaną.

Konflikt trwa od wielu miesięcy i w stolicy mieliśmy już mały przedsmak tego, co czeka nas od czwartkowego poranka. 15 listopada maszyniści zatrzymali pociągi. Od godz. 6 do 8 pasażerowie musieli radzić sobie w inny sposób i korzystać z autobusów zastępczych.

Teraz jednak wprowadzony zostanie strajk generalny. Co to oznacza? - Przypominamy, że fiaskiem zakończyły się ostatnie mediacje władz WKD ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Oznacza to, że od jutra związkowcy przystąpią do strajku generalnego. Pociągi bezterminowo nie będą kursować każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00 – czytamy na stronie facebookowej WKD Info.

Istnieje jeszcze mały cień nadziei na porozumienie. W środę(17 stycznia) ma dojść do spotkania związkowców z pracodawcą. Jeśli się nie dogadają, to warszawiacy będą musieli sobie radzić w godzinach szczytu bez pociągów „wukadki”.

O utrudnieniach informuje też na swojej stronie spółka. - Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wobec braku spełnienia warunków podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku generalnego, który rozpocznie się od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek). Według przekazanych przez ZZMK informacji, strajk generalny będzie przeprowadzany w formie rotacyjnej od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie.

Jak dowiadujemy się z opublikowanego tekstu, WKD zaproponowała maszynistom 500 zł podwyżki od 1 kwietnia 2024 r. Zarząd twierdzi, że będzie próbowała w dalszym ciągu porozumieć się ze związkowcami.