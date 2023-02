Wielki sukces Warszawy. Wygrała ważne głosowanie. Stolica lepsza od Aten i Wiednia!

Warszawa przyjazna turystom

Kto chociaż raz spacerował po Warszawie, ten wie, że miejsc do odwiedzenia tu nie brakuje. To idealne miasto dla turystów! Potwierdziło to ważne głosowanie. Warszawa została bowiem okrzyknięta najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie!

"Mamy to! Miasto Stołeczne Warszawa zostało wybrane najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie! Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Wszystkim, którzy zachęcali do głosowania innych. No i zapraszam wszystkich do Warszawy! Do zobaczenia!" - poinformował w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.

Na dołączonym do wpisu nagraniu, prezydent Warszawy dodał, że stolica zdeklasowała rywali w konkursie i dostała najwięcej głosów w historii całego plebiscytu!

Warszawa najlepsza w Europie!

W konkursie "European Best Destination 2023" Warszawa otrzymała aż 142 tys. głosów. Te na stolicę Polski oddali internauci z ponad 130 krajów. W trwającej trzy tygodnie rywalizacji uczestniczyło 21 europejskich. Warszawa pokonała m.in. Ateny, Wiedeń, Pragę, Kopenhagę czy Maribor.

Co więcej, Warszawa została doceniona i wyróżniona także przez organizatora konkursu w czterech dodatkowych kategoriach:

Best Cultural Destination (stolica kultury)

Best Destination for Food Lovers (stolica dobrego smaku)

Safest Destinations in Europe (stolica bezpieczeństwa)

Best Destinations for a city break (najlepsze miejsce na krótki wypad)

"Te wyróżnienia są potwierdzeniem atrakcyjności naszego miasta i różnorodności oferty, jaka czeka tu na turystów" – stwierdził Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

Trzeba przyznać, że stołecznym urzędnikom zależało na tym tytule. Intensywnie namawiali warszawiaków do głosowania i zachęcali w mediach społecznościowych, by brać udział w rywalizacji z innymi miastami. Można więc powiedzieć, że to podwójny sukces - prestiżowy, bo Warszawie udało się tytuł zdobyć, ale też przykład skuteczności - umiejętności zaangażowania do działania.