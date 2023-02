Warszawa. „Andrzej Struj na zawsze pozostanie w naszej pamięci”

10 lutego 2010 około godziny 10 w pobliżu Fortu Wola w Warszawie został zamordowany Andrzej Struj. Policjanta zadźgało dwóch nastolatków, zrobili to, bo policjant zwrócił im uwagę, gdy rzucali koszem na śmieci w tramwaj. Funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety, w wyniku odniesionych obrażeń ciała, zmarł.

– Andrzej Struj, który akurat wracał z zakupów, zwrócił im uwagę, po czym wsiadł do tramwaju. Gdy skład ruszył, jeden ze zwyrodnialców rzucił w okno wagonu koszem na śmieci. Szyba rozprysła się w drobny mak. Struj poprosił motorniczego, by zatrzymał tramwaj. Wysiadł i podszedł do wandali. Ci rzucili się na niego. Piotr R. zaczął się mocować z policjantem, a Mateusz N. wyjął 20-centymetrowy nóż i wbił go Strujowi prosto w serce. Wyciągnął i dźgnął znowu. Policjant osunął się na ziemię. Mimo natychmiastowej reanimacji, zmarł – opisywaliśmy to morderstwo w 2010 roku.

Jak wspominają go koledzy z komendy? – Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Rzetelny, sumienny, odważny i kreatywny w działaniach, dzięki doświadczeniu i wiedzy przyczynił się do znacznych sukcesów w zwalczaniu przestępczości pospolitej. Nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań. Był aktywnym uczestnikiem życia policyjnego i jednym z głównych moderatorów policyjnego forum internetowego. Swoją nienaganną postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji – czytamy na stronie policji.

Andrzej Struj został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza i odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!