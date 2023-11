Wielkie otwarcie amerykańskiego fast fooda. To druga taka knajpa w stolicy!

Dlaczego metro nie jeździ? Pociągi odwołane. Co się dzieje?

Popeyes to restauracja szybkiej obsługi, która serwuje dania ze smażonymi kurczakami. W menu można znaleźć kanapki i desery, co upodabnia ją do innych marek, z którymi może konkurować.

Drugi lokal w Warszawie tej restauracji otworzył się (w poniedziałek, 27 listopada) w Galerii Młociny przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15. Od samego rana, wraz z otwarciem centrum handlowego, przed knajpą zebrała się grupa największych głodomorów. Organizator, jak było przy otwarciu pierwszej restauracji, zapowiedział szaloną promocję. Pierwsze trzy osoby, które wejdą do fast fooda, będą mogły jeść kurczaka za darmo przez rok! Kupony będą obowiązywały tylko na jeden produkt – Chicken Sandwich – burgera z kurczakiem.

Gdzie w Polsce można znaleźć Popeyes?

W Polsce znajduje się kilka punktów tego kultowego amerykańskiego miejsca. Restauracje otwarto już między innymi we Wrocławiu i w Szczecinie. W stolicy znajdują się w dwóch lokalizacjach: w Złotych Tarasach i od poniedziałku, w Galerii Młociny. Jak słyszymy, Popeyes planuje otworzyć trzeci lokal, który najprawdopodobniej stanie w Blue City przy Alejach Jerozolimskich 179.

Knajpa powstała w 1972 roku w amerykańskiej Luizjanie. Amerykanie bardzo szybko pokochali nowoorleańską sieć. Najbardziej znana jest z kurczaka w panierce, którego można spróbować w wariancie łagodnym i pikantnym. Wraz z zestawami serwowane są oryginalne sosy typowe dla kuchni południowych stanów. Na świecie łącznie istnieje aż 4200 restauracji tej sieci.