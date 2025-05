ZOBACZ ZDJĘCIA

Wielkie otwarcie nowego peronu w Radomiu. Znamy datę. Do lotniska w 5 minut autobusem

Radom zyskał nowoczesny przystanek kolejowy Radom Wschodni, który połączy miasto z Portem Lotniczym Warszawa-Radom. Inwestycja za 39 mln zł, finansowana ze środków budżetowych, ma ułatwić mieszkańcom dojazd do stolicy i na lotnisko. Ze stacji do portu jest 5 minut autobusem. Od 30 czerwca na nowym przystanku zatrzyma się 50 pociągów Kolei Mazowieckich. Sprawdź, co nowego czeka na pasażerów.