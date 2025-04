Radom: Wjechał wózkiem inwalidzkim w autobus! Szokujące ustalenia

Pijany na wózku inwalidzkim staranował autobus w Radomiu!

Do zdarzenia doszło około godziny 15 na skrzyżowaniu ulic Struga i Szklanej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni mężczyzna, poruszający się na elektrycznym wózku inwalidzkim, wjechał w bok autobusu komunikacji miejskiej. Na miejsce natychmiast wezwano policję i pogotowie ratunkowe.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, sprawdzili stan trzeźwości uczestników. Okazało się, że kierujący wózkiem inwalidzkim miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 46-latek poruszający się na elektrycznym wózku inwalidzkim na skrzyżowaniu uderzył w bok autobusu komunikacji miejskiej. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia i okazało się, że mężczyzna poruszający się na wózku miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie” – informuje Justyna Jaśkiewicz z KMP Radom.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. Apeluje również do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów.

„Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Należy przestrzegać przepisów i stosować się do zasad bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy poruszamy się autem, motocyklem, rowerem czy wózkiem inwalidzkim to odpowiedzialność na drodze obowiązuje wszystkich” – dodaje Jaśkiewicz.